В Україні хочуть обмежити відсотки за мікрокредитами потрійною обліковою ставкою НБУ

Закон також передбачає, що штрафи чи пеня в сукупності не можуть перевищувати половини одержаної суми. Під мікропозиками мається на увазі сума до 5 мінімальних зарплат (на сьогодні це 30 тисяч гривень) або мікрокредити в банку до 10 мінімальних заробітних плат, тобто 60 тисяч гривень, які позичальники беруть на строк до 12 місяців.

"Комітет з питань інтеграції України до ЄС ухвалив висновок, що за своєю метою документ не суперечить Угоді про асоціацію, але потребує суттєвого доопрацювання, щоб привести у відповідність до норм Директиви 2008/48 та усунення правової невизначеності", - сказано у рішенні комітету.