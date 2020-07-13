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В Україні хочуть змінити порядок приватизації держземель

Київ, Понеділок 13 липня 2020 18:44
В Україні хочуть змінити порядок приватизації держземель
Фото: поле (pixabay.com)
Автор: Максим Зайченко

За документ 267 народних депутатів

Верховна рада схвалила законопроект про правила приватизації земель державних та комунальних підприємств за основу в першому читанні. За відповідний законопроект №3012-2 проголосували 267 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон пропонує правило, згідно з яким приватизації підлягають лише землі державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій.
Документ пропонує, щоб 40% земель переходили працівникам цих підприємств, пенсіонерам і жителям села, які працюють в соціальній сфері (вчителі, лікарі, вихователі в дитячих садах).

Згідно з проектом, 20% таких земель передається учасникам АТО / ООС. Вони зможуть отримати до 2 га землі для особистого селянського господарства. При цьому тільки 40% земель хочуть дозволити для продажу на відкритих торгах.

Підкреслюється, що до початку функціонування ринку землі її не можна передати у приватну власність. Бажаючі будуть боротися за викуп права оренди на таку землю на прозорих аукціонах.

Нагадаємо, раніше у парламенті вирішили знизити розмір майбутнього податку для фермерів.

Також РБК-Україна писало, що в Раді пропонували ввести новий податок для рядових власників землі: малих фермерів хотіли зобов'язати щорічно платити 6 тисяч гривень за кожен гектар землі, незалежно від доходу.

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