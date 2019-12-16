Україні загрожує дипломатичний скандал через діїНАБУ в Австрії, - адвокати Бахматюка

Фото: Тетяна Козаченко і Олексій Шевчук (з відкритих джерел)

Адвокати повідомили, що НАБУ почало проводити несанкціоновані слідчі дії по справі Писарука-Бахматюка в Австрії

НАБУ проводить несанкціоновані правоохоронними органами Австрії слідчі дії по справі Писарука-Бахматюка на території цієї країни, що є грубим втручанням у внутрішні справи Республіки Австрія і загрожує серйозним дипломатичним скандалом для України. Про це розповіли адвокати Олега Бахматюка Тетяна Козаченко і Олексій Шевчук під час прес-конференції в УНІАН.

Адвокати повідомили, що НАБУ почало проводити несанкціоновані слідчі дії по справі Писарука-Бахматюка на території Австрії. Юристи стверджують - слідчі дії проводяться без відома і погодження з правоохоронними органами Республіки Австрія. Такі незаконні дії можуть призвести до серйозного дипломатичного скандалу, адже проведення таких несанкціонованих дій є прямим втручанням у внутрішні справи Республіки Австрія.

"Від наших австрійських колег-адвокатів і клієнтів нам стало відомо, що працівники НАБУ на території Австрії вчиняють процесуальні дії без попередження місцевих правоохоронних органів. Зокрема були відправлені у позапроцесуальний спосіб виклики і повідомлення. Виклик за порядком на будь-які процесуальні дії - окрема процесуальна дія, передбачена кримінально-процесуальним кодексом. Воно може відбуватися виключно в порядку, передбаченому законодавством. Існує Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах, стороною якої є Україна, яка чітко визначила, яким чином можуть відбуватися процесуальні дії на території інших держав. НАБУ цієї процедури не виконало, без залучення дипломатичних представництв правоохоронних органів Австрії, самостійно проводять слідчі дії. Це є втручанням у суверенітет іншої держави", - заявила юрист Тетяна Козаченко.

Відповідні заяви в австрійські правоохоронні органи щодо незаконних дій українських силовиків на території Австрії вже готуються австрійськими адвокатами. На думку українських адвокатів, слідчі НАБУ, які здійснювали ці незаконні дії, і прокурори, які дали на це санкції, можуть переслідуватися кримінально на території Австрії.

Також адвокати повідомили, що НАБУ досі не надало стороні захисту доступу до матеріалів справи. Тетяна Козаченко розповіла, що доступ до матеріалів справи в НАБУ стороні захисту обіцяють надати не раніше 20 грудня, що є прямим порушенням прав людини. Крім того, НАБУ призначило Олегу Бахматюку державних адвокатів, хоча Міністерство юстиції (Центр з надання безоплатної правової допомоги) та Антикорупційний суд повідомлені, що є адвокати, які офіційно представляють інтереси Олега Бахматюка. Відповідно адвокати досі не можуть приступити до виконання своїх професійних обов'язків для виконання доручення клієнта представляти його інтереси, що є грубим порушенням прав їхнього клієнта, закріплених у Конституції України, а саме прав і свобод людини і громадянина - стаття 59 Конституції України проголошує, що кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

"На сьогоднішній день у цю схему, щоб тиснути на Бахматюка та його родину, залучили Мін'юст. Знайшли трьох безкоштовних державних адвокатів і видали їм свідоцтва про представництво Бахматюка, Василюк та Мальцева. Тобто, НАБУ для того, щоб створити видимість процесу захисту надало державних адвокатів, незважаючи на те, що вони ще тиждень тому відмовилися від державних адвокатів", - заявив адвокат Олексій Шевчук. На його думку, НАБУ не хоче визнавати їх адвокатами по справі і намагається нав'язати безкоштовних адвокатів, щоб виключити оскарження незаконних дій захисниками.

Адвокати нагадали, що їхні клієнти - Олег Бахматюк, Наталія Василюк та Денис Мальцев, не мають ніяких процесуальних статусів у цій справі і не можуть їх мати.

"За останні три тижні ніяких новин по цій справі від правоохоронних органів немає, тому що вони не знають, що робити з цією справою, як її розслідувати, адже адвокати зробили все, щоб виключити зловживання. Будь-яких підстав для розшуку пана Бахматюка немає. Вся інформація про розшук Бахматюка є фейковою і Бахматюк у міжнародному розшуку не перебуває. Ми повідомили Інтерполу про те, що ця справа має виключно політичний підтекст", - розповів Олексій Шевчук.

Справа Писарука-Бахматюка, яка була повторно відкрита НАБУ в порушення норм чинного законодавства, що стосується отримання рефінансування НБУ VAB Банком. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ щодо використання рефінансування на виплати коштів вкладникам поки спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ бізнесменові. Крім того, сам Олег Бахматюк неодноразово пропонував погасити заборгованість банку, виведеного з ринку рішенням НБУ, із застосуванням механізмів реструктуризації, але відповідь на свою пропозицію досі не отримав.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 13 грудня, директор НАБУ Артем Ситник програв апеляцію у справі про корупційне діяння. Рівненський апеляційний суд остаточно визнав Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні, він повинен бути звільнений з посади директора Національного антикорупційного бюро України, оскільки потрапляє в реєстр корупціонерів.