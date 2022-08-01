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Україні готові передати тіла загиблих в Оленівці, але є умова

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Оленівка, Понеділок 01 серпня 2022 21:44
Україні готові передати тіла загиблих в Оленівці, але є умова Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (УНІАН)
Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти готові передати Україні тіла загиблих в Оленівці (Донецька область) військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена Дмитра Лубінця на телемарафоні.

За його словами, українська сторона отримала сигнал про те, що росіяни готові передати тіла загиблих полонених.

"Але після закінчення розслідування. На уточнення, скільки треба часу для розслідування, ми відповіді поки не отримали", - зазначив Лубінець.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ООН отримала запити від України та Росії про розслідування теракту в Оленівці, в результаті якого загинули понад 50 військовополонених.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, слідство поки схиляється до того, що це точно не був ракетний удар по колонії, як про це говорить російська пропаганда. Швидше за все, українських військовополонених підірвали та спалили самі росіяни, застосувавши термобаричну зброю.

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