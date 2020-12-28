В Україні експериментально запустять онлайн-реєстрацію місця проживання

Фото: смартфон в руках (freepik.com)

В Україні проведуть експериментальний проект з реєстрації місця проживання в електронній формі. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Як розповіли у міністерстві, подати заявку на отримання послуги можна буде на порталі державних послуг "Дія", а отримати інформацію про результат та статус послуги можна буде у кабінеті громадянина на порталі.

Послуга буде доступна для:

неповнолітніх дітей віком від 14 до 18 років за адресою місця проживання батьків чи одного з них;

українців, які мають ID-картку, - за адресою житла, відомості про яке внесені у Держреєстр речових прав на нерухоме майно, якщо особа володіє житлом або отримала електронну згоду на реєстрацію від власника чи співвласника житла.

На перших етапах послуга буде доступна у тестовому режимі в деяких містах України. Зараз послуга доступна на порталі "Дія" для дітей до 14 років у Харкові.

"Уже з 1 квітня 2021 року органи місцевого самоврядування мають вести реєстри територіальних громад виключно в електронній формі або за допомогою ІТ-системи Державної міграційної служби", - зазначили в Мінцифрі.

Нагадаємо, у квітні цього року Кабмін започаткував експериментальний проект щодо реєстрації та перереєстрації безробітних онлайн, а також призначення виплати допомоги по безробіттю онлайн.