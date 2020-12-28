В Україні експериментально запустять онлайн-реєстрацію місця проживання

В Україні проведуть експериментальний проект з реєстрації місця проживання в електронній формі. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Як розповіли у міністерстві, подати заявку на отримання послуги можна буде на порталі державних послуг "Дія", а отримати інформацію про результат та статус послуги можна буде у кабінеті громадянина на порталі.
Послуга буде доступна для:
На перших етапах послуга буде доступна у тестовому режимі в деяких містах України. Зараз послуга доступна на порталі "Дія" для дітей до 14 років у Харкові.
"Уже з 1 квітня 2021 року органи місцевого самоврядування мають вести реєстри територіальних громад виключно в електронній формі або за допомогою ІТ-системи Державної міграційної служби", - зазначили в Мінцифрі.
Нагадаємо, у квітні цього року Кабмін започаткував експериментальний проект щодо реєстрації та перереєстрації безробітних онлайн, а також призначення виплати допомоги по безробіттю онлайн.