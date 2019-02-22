В Україні екологію використовують як спосіб нарощування електорату, - експерт

Фото: Володимир Борейко (facebook.com Борейко)

При цьому екологічні проблеми насправді ніхто не вирішує

Політики використовують екологічні проблеми в своїх цілях, але вирішувати їх ніхто не збирається. Таку думку висловив еколог Володимир Борейко, повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, використання екології для маніпулювання електоратом стало світовим трендом. Ця тематика обросла рядом проблемних питань: ядерні відходи, видобуток сланцевого газу, вирубка лісів, сміття. Втім, на думку експертів, відсоток їх вирішення залишається низьким. Але по деяких немає навіть конкретних шляхів до їх вирішення.

"Коли депутати місцевих рівнів виходять і дійсно відомо, що у них існує якась серйозна екологічна проблема, вони обіцяють цю проблему вирішити. Але вони не розуміють, що вирішити її неможливо на місцевому рівні. Але завдяки цьому, вони, звичайно, отримують якусь підтримку виборців і стають депутатами", - заявив Борейко.

Таким чином, в Україні згідно з світовим трендом, екологію використовують як спосіб нарощування електорату, додав він.

"Як правило, депутати не мають екологічної освіти, вони не мають досвіду роботи в екологічній сфері. Тому вони навіть не знають, з чого почати. Якщо вони за щось беруться, то беруться невміло, неефективно і непрофесійно", - повідомив Борейко.