Україні вже давно треба було вести перемовини з ЄС щодо CBAM, - нардеп

"Нам вже давно треба було б вести перемовини на цю тему з ЄС, тому що СBAM сам по собі є не тільки викликом для української промисловості, а і в принципі несе багато можливостей, якщо держава дійсно захищає власних виробників. На превеликий жаль, у нашої держави позиції чіткої з цього питання не було", - сказала Буймістер.



За її словами, СВАМ-сертифікати можуть сприяти розвитку в країні інноваційного бізнесу через інвестиції в екомодернізацію, проте в Україні не створені умови для цього.



"Я думаю, що в Європі це теж буде використовуватись як стимул для проведення і еко-модернізації, і розвитку більш екологічних технологій. Але чи в України буде доступ до цих механізмів? Велике питання до нашої влади, адже жодної офіційної позиції поки що принаймні я не чула від нашої влади про те, а яку позицію займає України у перемовинах по приєдгнанню до Європейської зеленої угоди", - пояснила Буймістер.