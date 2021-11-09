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В Україні судитимуть Кримського "суддю" за рішення на користь окупаційної влади

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Київ, Вівторок 09 листопада 2021 16:26
В Україні судитимуть Кримського "суддю" за рішення на користь окупаційної влади Фото: Кримського "суддю" судитимуть в Україні за допомогу окупаційній владі (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура Криму завершила розслідування щодо кримського "судді", який став співпрацювати з окупаційною владою. Обвинувальний акт відносно нього переданий до суду, йому загрожує до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру АР Крим та міста Севастополя.

Відзначається, що після окупації півострова у 2014 році обвинувачений змінив присязі на вірність народу України і перейшли на посаду "судді" в незаконно створений "Красногвардійський районний суд Республіки Крим".

В ході розслідування було встановлено, що "суддя" незаконно виніс постанови про притягнення кримськотатарських активістів до адміністративної відповідальності за нібито організацію масового одночасного перебування громадян, що порушує громадський порядок і призначив їм покарання у вигляді штрафу в 15 тисяч рублів.

Крім того, "суддя" з 2014-го по 2016 рік виніс незаконні рішення по 685 судових справах на користь держави-окупанта і його адміністрації.

Стосовно підозрюваного до суду направлено обвинувальний акт за ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада). "Судді" загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі. Судити його будуть заочно.

Нагадаємо, на початку жовтня прокуратура Криму направила до суду обвинувальний акт щодо двох кримських "суддів" - вони підозрюються у державній зраді.

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