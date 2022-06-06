В Україні буде спека і без опадів: прогноз на завтра

У вівторок, 7 червня, в Україні очікується спека і без опадів. Температура вдень місцями підніметься до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

При цьому вдень температура складе +23 +28 градусів. А в Закарпатті очікується спека до +30 градусів.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10 +15 градусів, а на півдні потеплішає до + 18.

Завтра вітер буде переважно північно-східний. Його швидкість сягатиме 3-8 м / с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що буде з погодою в Україні в червні.

Крім того, синоптики оновили прогноз на першу декаду червня і попередили про похолодання.