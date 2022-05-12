RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні буде створена програма комплексного відновлення населених пунктів

Фото: в Україні буде створена програма комплексного відновлення населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

В Україні буде створена програма комплексного відновлення населених пунктів. Вона дозволить вирішити низку містобудівних питань, що виникли внаслідок військового вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення парламенту.

"Ми внесли зміни до законодавства, яке регулює містобудівну діяльність, і запровадили новий термін - Програма комплексного відновлення населеного пункту. Вона визначає основні просторові та соціально-економічні пріоритети відновлення територій, які постраждали від боїв та надзвичайних ситуацій, - пояснила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, така програма має містити загальний опис населеного пункту або території, для якої розробляється, а також інформацію про необхідність підготовки території та шкоду, спричинену об’єктам громадської, житлової, інженерної інфраструктури, виробничих потужностей.

План комплексного відновлення населеного пункту (території) затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою протягом 30 календарних днів з дня його внесення.

Також законопроектом пропонується дозволити під час воєнного стану встановлювати та змінювати цільове призначення земельної ділянки державної та комунальної власності. Власне йдеться про будівництво тимчасового житла та розміщення евакуйованих виробництв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада