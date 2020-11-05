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В Україні спостерігатиметься густий туман

Автор: Андрій Козловський

У четвер, 5 листопада, Україну вкриє густий туман. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, видимість при густому тумані буде становити від 200 до 500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Синоптики попередили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде прохолодна погода, а у деяких областях на заході, центрі та півдні пройдуть дощі. Температура повітря коливатиметься від +6 до +14 градусів.

Крім того, раніше повідомлялось, що 6, 7 і 8 листопада в Україні буде спостерігатися суха та тепла погода.

Також РБК-Україна писало, що у листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла).

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