В Україні на більшості територій буде спекотно

Погода в Україні 23 червня буде спекотною, з дощами та грозами на заході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, на сході України завтра сухо та сонячно, вдень очікується від +31 до +33 градусів, вночі прохолодніше - від +17 до +22 градусів. На півдні України 23 червня також сухо, від +31 до +34 градусів вдень, та від +19 до +24 вночі, у Криму вдень до +31, вночі - до +21 градусу. На півночі країни завтра також буде жарко: вдень від +31 до +33, вночі до +20 градусів.

Дощитиме на заході країни, температура повітря тут трохи нижча, ніж на решті території країни: вдень від +23 до +28 градусів, вночі івд +17 до +19 градусів.

У Києві сьогодні утримається суха та спекотна погода. Вдень повітря прогріється до +33 градусів, вночі очікується до +21 градусу.