В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені майже на 66%

Фото: медики (РБК-Україна)

В Україні лікарняні ліжка для лікування коронавірусу заповнені на 65,9%. Всього в країні введено вже 39 585 таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільш завантаженими є лікарні Житомирської (100%), Полтавській (79,5%), Одеській (79,2%), Луганській (78,1%) та Івано-Франківській (74,7%) областях.

При цьому немає жодного регіону, де б лікарняні ліжка були заповнені менш ніж на 50%. Найкраща ситуація в Миколаївській (53,4%) області.

За минулу добу в країні ввели ще 343 ліжка для пацієнтів з COVID-19.

Також в країні у всіх регіонах перевищено показник захворюваності COVID-19. В середньому в Україні цей показник становить 240,2 при нормі в 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області - 452,3. У Києві показник становить 248,1.

Нагадаємо, в Україні вперше зафіксували понад 8 тисяч нових випадків коронавірусу. За добу заразилися 8 312 осіб. Найбільше нових випадків в Києві, Харківській, Хмельницькій, Одеській, Донецькій і Львівській областях.

Також сьогодні в Україні оновили карантинне зонування. Майже вся країна опинилася в "помаранчевій" зоні карантину, "зеленими" залишилися лише два райони в Херсонській області.