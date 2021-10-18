RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні блокували схему легалізації іноземців. Ділки оформили понад 3500 осіб

Автор: Дмитрий Кузнецов

Співробітники СБУ ліквідували схему незаконної легалізації іноземців в Україні. Послугами зловмисників скористалися понад 3,5 тисячі вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

Як встановили в спецслужбі, для незаконної легалізації іноземців злочинці створили кілька компаній з набору студентів для навчання в Україні. Надалі цей канал використовувався для переправлення вихідців з країн Африки та Близького Сходу до Євросоюзу.

Оперативники СБУ вийшли на злочинне угруповання в рамках відпрацювання каналів нелегальної міграції та фінансування міжнародних терористичних організацій.

У цій справі в Києві та Дніпрі пройшли обшуки, за результатами яких були вилучені:

  • комп'ютери, засоби зв'язку та електронні носії інформації;
  • документи, включаючи близько 3500 "особових справ" іноземців;
  • друку компаній;
  • значні суми готівкою.

Розслідування кримінального провадження, порушеного за ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення або сприяння терористичній організації), триває.

Фото: СБУ розкрила схему незаконної легалізації іноземців (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниМіграційна криза