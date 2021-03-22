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Діти

В Україні блокували канал постачання наркотиків в ОРДО. Ховали в дитячих товарах

Автор: Дмитро Левицький

У Харківській області викрили канал постачання метадону та димедролу на окуповану територію Донецької області. Наркотики та сильно діючі лікарські засоби ховали у дитячих товарах.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Як встановило слідство, група зловмисників під виглядом іграшок, колясок та інших дитячих товарів через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють перевезення товарів до окупованого Донецька, переміщали наркотики на окуповану територію

"Переміщення заборонених товарів через кордон до РФ здійснювалося у пунктах пропуску "Гоптівка" Харківської області та "Мілове" Луганської області, а до окупованих районів України - через неконтрольовані ділянки державного кордону", - розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці за час документування діяльності злочинців запобігли незаконному переміщенню на окуповану територію понад 2 кілограмів метадону та димедролу.

Фото: вилучені наркотики (gp.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали банду наркоторговців. Злочинці щомісяця виготовляли по 150 кілограмів психотропів.

До цього правоохоронці блокували канал постачання кокаїну з Іспанії в Україну. Наркотики ховали всередині побутових приладів.

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Новини України ХарківДонецькнаркотикиконтрабанда
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