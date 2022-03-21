В Україні "АТБ" тимчасово закрило десятки магазинів через бойові дії

Мережа супермаркетів "АТБ" з початку військових дій почала тимчасово закривати магазини по всій території України. На даний момент в Києві працює 34 опорних супермаркету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "АТБ" .

"У зв'язку з напруженою ситуацією, виникненням локальних бойових зіткнень і постійною повітряною загрозою існують істотні труднощі з безперебійним постачанням продуктів харчування в магазини торгової мережі "АТБ". З урахуванням цих обставин компанія сформувала перелік опорних магазинів, де буде сформований максимально повний асортимент продуктів харчування і товарів першої необхідності", - йдеться в повідомленні.

На даний момент опорні супермаркети працюють в Києві та області, Чернігівській, Черкаській областях, а також Харкові, Сумах, Миколаєві.

З переліком працюючих магазинів мережі "АТБ" можна ознайомитися за посиланням.