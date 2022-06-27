В Україні арештували майно російських корпорацій на 4,5 млрд грн

В Україні наклали арешт на майно російських корпорацій. Загальна сума майна становить більше ніж 4,5 млрд гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"В ході досудового розслідування, розпочатого за фактом планування та ведення агресивної війни РФ проти України, встановлено, у тому числі приховані в офшорних юрисдикціях, активи російських корпорацій, які могли використовуватись у підривній діяльності проти країни", - пише пресслужба.

Арешт було накладено на дев'ять українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям:

"Ростєх";

"Татнєфть";

"РусАл";

"Група ГМС";

Також арешт було накладено й на 70 об’єктів нерухомого майна, майнові комплекси й земельні ділянки, чия вартість більше 4,5 млрд грн.