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В Україні арештували майно російських корпорацій на 4,5 млрд грн

Фото: в Україні арештували майно російських корпорацій на 4,5 млрд грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні наклали арешт на майно російських корпорацій. Загальна сума майна становить більше ніж 4,5 млрд гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"В ході досудового розслідування, розпочатого за фактом планування та ведення агресивної війни РФ проти України, встановлено, у тому числі приховані в офшорних юрисдикціях, активи російських корпорацій, які могли використовуватись у підривній діяльності проти країни", - пише пресслужба.

Арешт було накладено на дев'ять українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям:

  • "Ростєх";
  • "Татнєфть";
  • "РусАл";
  • "Група ГМС";

Також арешт було накладено й на 70 об’єктів нерухомого майна, майнові комплекси й земельні ділянки, чия вартість більше 4,5 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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