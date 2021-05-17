В Україні анонсували створення технологічного "Хабу ФІОТ" та смарт-парку на базі КПІ

"Хаб та роботодром стануть платформою для створення винаходів за участі наших талановитих студентів та менторів- практиків від українських IT-компаній, а також точкою доступу до міжнародного наукового простору для української студентської спільноти. Ми імплементували найкращі світові практики та передбачили усі потреби для інклюзивної освіти при плануванні наших інноваційних просторів, адже всі ми рівні у своїх ідеях і повинні бути рівними у можливостях їхньої реалізаціії", - розповів декан ФІОТ Сергій Теленик.

За його словами, ефективна модель взаємодії викладачів, студентів та бізнесу була взята з міжнародних наукових інституцій, таких як Масачусетський технологічний університет та інших кращих вишів світу, де підтримка розвитку навчальної бази не залежить від державного фінансування на 100% і є ряд напрямків, які підтримують донори.

"Цифрова економіка та IT-технології відіграють все більше значення у структурі ВВП багатьох країн світу, у тому числі й в Україні. Як випускник ФІОТ, я глибоко розумію необхідність створення гідних умов для навчання та роботи молодого покоління IT. Наші талановиті студенти не повинні думати про переїзд за кордон, вони мають отримати повний спектр можливостей для самореалізації в Україні. Ми створюємо одну з таких можливостей - поєднувати і навчання і практичну участь у великих проектах IT компаній, в одній локації - "Хабі ФІОТ", - додав співзасновник ГО "Розвиток IT-освіти" Анатолій Бойко.

Об’єкти "Хаб ФІОТ" та інтелектуальний роботодром розташовані на території КПІ в м. Києві та будуть об’єднані зеленою зоною - смарт-парком.

"Наша команда вже співпрацює по проєктах хабу та роботодрому з такими компаніями як: DataArt, EPAM, GlobalLogic, Infopulse. Також ми відкриті до колаборацій та ведемо перемовини з рядом державних та міжнародних організацій", - розповіла заступник декана ФІОТ КПІ ім. І.Сікорського Олена Халус.

Реалізація "Хабу ФІОТ" запланована на вересень 2021 року, а інтелектуального роботодрому на 2022 рік. Проекти є неприбутковими, відкритими та безбар’єрними не тільки для студентів КПІ, а й інших вишів. Умови доступу до навчальних об’єктів та розклад планових івентів будуть доступні на сайті ФІОТ.