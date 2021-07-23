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В Україні 763 нових випадки коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 763 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 446 осіб; летальних випадків - 21; одужали - 639 осіб. За вчора протестували методом ПЛР - 18 411 осіб, методом ІФА - 7 630 осіб, експрес-тестами - 14 016 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 247 419 осіб; одужали - 2 183 642 особи; летальних випадків - 52 811; проведено ПЛР-тестувань - 11 239 813.

Нагадаємо, в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу.

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