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В Україні 7 тис. людей оголошено у розшук через несплату аліментів

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 10:12
Фото: несплата аліментів (колаж РБК-Україна)
Фото: несплата аліментів (колаж РБК-Україна)

Майже 80 тис. осіб заборонено керувати авто через несплату аліментів

В Україні 7 тис. людей оголошено у розшук через несплату аліментів. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Як працює урядовий закон про посилення відповідальності для боржників аліментів. Злісним неплатникам обмежують виїзд з України, користування авто, зброєю. 7 тис. людей оголошено у розшук, 5,5 тис. виконань суспільно корисних робіт, 82 397 заборон на виїзд за кордон, 79 843 заборон керувати авто, 79 591 заборон користуватися зброєю", - повідомив він. 

 

#ЧужихДітейНеБуває Як працює урядовий закон про посилення відповідальності для боржників аліментів. Злісним неплатникам...

Опубліковано Volodymyr Groysman 18 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Павло Петренко повідомляв, що в Україні майже 62 тисячі осіб на сьогоднішній день мають заборгованість у сплаті аліментів більше року. 

"Ми маємо нові інструменти впливу на неплатників аліментів. Наразі наповнюється реєстр. Близько 170 тисяч неплатників вже є на даний момент в реєстрі, але кількість постійно збільшується. Станом на сьогодні близько 70 тисяч боржників були фактично обмежені у виїзді закордон", - повідомляв Петренко на початку березня.

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Теги: Володимир Гройсман, розыск, алименты
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