В Україні 50 тисяч лікарів вже на пенсії, питання кадрів стоїть дуже гостро, - МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні близько 50 тисяч лікарів перебувають на пенсії. За його словами, питання медичних кадрів у країні стоїть дуже гостро.

Про це він сказав на брифінгу 23 серпня.

"Якщо ми говоримо про середній вік лікарів, то у нас на сьогоднішній день в країні близько 50 тисяч лікарів пенсійного віку, тобто вже перебувають на пенсії. Питання кадрів стоїть дуже гостро", - сказав Степанов.

Глава МОЗ додав, що в сільській місцевості не вистачає близько 8 тисяч лікарів. Цю проблему планують вирішувати підвищенням зарплат.

"Що стосується сільської місцевості, то там не вистачає близько 8 тисяч лікарів. Вирішення цього питання можливе через підвищення заробітної плати", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, раніше уряд виділив гроші на підвищення зарплати медичних працівників з 1 вересня: підвищення відбудеться, як для лікарів, так і для середнього та молодшого медичного персоналу.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні 2020 року зарплата у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги становила 7035 гривень, або 67,4% від середньої по економіці.