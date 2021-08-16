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В Україні 417 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ повідомив про 417 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 433 особи; летальних випадків - 14; одужали - 248 осіб. Протестували вчора методом ПЛР - 10 238 осіб, методом ІФА - 1 551 особа, експрес-тестами - 7 282 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 266 329 осіб;
  • одужали - 2 197 075 осіб;
  • летальних випадків - 53 269.

Нагадаємо, в двох областях України показники не відповідають "зеленій" зоні карантину.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус