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В Україні 417 нових випадків коронавірусу

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 08:16
В Україні 417 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ повідомив про 417 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 433 особи; летальних випадків - 14; одужали - 248 осіб. Протестували вчора методом ПЛР - 10 238 осіб, методом ІФА - 1 551 особа, експрес-тестами - 7 282 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 266 329 осіб;
  • одужали - 2 197 075 осіб;
  • летальних випадків - 53 269.

Нагадаємо, в двох областях України показники не відповідають "зеленій" зоні карантину.

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