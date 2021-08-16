В Украине 417 новых случаев коронавируса
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Минздрав сообщил о 417 новых случаях коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 433 человека; летальных исходов - 14; выздоровели - 248 человек. Протестовали вчера методом ПЦР - 10 238 человек, методом ИФА - 1551 человек, экспресс-тестами - 7282 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 266 329 человек;
- выздоровели - 2 197 075 человек;
- летальных случаев - 53 269.