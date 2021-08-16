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В Украине 417 новых случаев коронавируса

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Киев, Понедельник 16 августа 2021 08:16
В Украине 417 новых случаев коронавируса Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав сообщил о 417 новых случаях коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 433 человека; летальных исходов - 14; выздоровели - 248 человек. Протестовали вчера методом ПЦР - 10 238 человек, методом ИФА - 1551 человек, экспресс-тестами - 7282 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 266 329 человек;
  • выздоровели - 2 197 075 человек;
  • летальных случаев - 53 269.

Напомним, в двух областях Украины показатели не соответствуют "зеленой" зоне карантина.

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