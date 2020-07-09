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В Україні тільки 30% дітей вакцинуються по графіку, - МОЗ

Четвер 09 липня 2020 оновлено 09:39
В Україні тільки 30% дітей вакцинуються по графіку, - МОЗ
Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Дітям потрібно робити відповідну вакцину КПК

Міністерство охорони здоров'я спостерігає суттєве зниження імунізації населення, особливо це стосується дітей. Тільки 30% дітей вакцинуються по графіку.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

Він заявив, що дітям потрібно робити відповідну вакцину КПК.

"Для профілактики вакцину від корі, паротита, краснухи", - додав він.

Степанов звертається до батьків з вимогою вакцинувати своїх дітей.

Нагадаємо, в Україні є ризик спалаху поліомієліту, відсоток охоплення щепленнями від захворювання в країні є недостатнім, щоб до кінця року досягнути 95%.

Раніше повідомлялось, що у середині червня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 41% опитаних українців.

Зазначимо, в Україні з початку епідеміологічного сезону - з жовтня 2019 року по травень 2020 року, на грип і ГРВІ перехворіли 4,9 мільйона осіб.

Додамо, в Україні фіксують невеликий ріст нових випадків COVID-19, за минулу добу заразились ще 810 людей.

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