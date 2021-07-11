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В Україні 290 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 290 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві та Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служба МОЗ.

За вчора госпіталізували 374 особи; летальних випадків - 5; одужали - 374 особи. За добу протестували методом ПЛР - 12 885 осіб, методом ІФА - 3 296 осіб, експрес-тестами - 9 175 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 241 043 особи; одужали - 2 177 293 особи; летальних випадків - 52 597.

Нагадаємо, в Україні вакцина Pfizer вже стала доступна в центрах масової вакцинації. Першим містом, яке отримало цю вакцину, став Чернігів.

Раніше повідомлялося, що китайська вакцина CoronaVac ефективна 83,5%. Про це говорять дослідження, проведені в Туреччині.

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