В Україні 290 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 290 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві та Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служба МОЗ.
За вчора госпіталізували 374 особи; летальних випадків - 5; одужали - 374 особи. За добу протестували методом ПЛР - 12 885 осіб, методом ІФА - 3 296 осіб, експрес-тестами - 9 175 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 241 043 особи; одужали - 2 177 293 особи; летальних випадків - 52 597.
Нагадаємо, в Україні вакцина Pfizer вже стала доступна в центрах масової вакцинації. Першим містом, яке отримало цю вакцину, став Чернігів.
Раніше повідомлялося, що китайська вакцина CoronaVac ефективна 83,5%. Про це говорять дослідження, проведені в Туреччині.