В Україні у 2018 зафіксували понад 1,5 тис. випадків насильства в сім’ї  

люстративне фото (consulter-psychologue.com)

Із із 1 тис. 586 проваджень закриті 36

В Україні за період з 1 січня 2018 року по 1 січня 2019 року зареєстровано 1 тис. 586 кримінальних правопорушень, пов’язаних із насильством в сім’ї. Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит РБК-Україна.

У відповіді на запит йдеться, що із 1 тис. 586 проваджень закриті 36.

Нагадаємо, закон "Про запобігання та протидію домашньому насильству" вступив в силу 11 січня 2019 року. Зокрема, даний закон Верховна рада ухвалила на початку грудня 2017 року. Норма документа про обтяжуючих обставинах вже набула чинності з 11 січня 2018 року.

Також РБК-Україна писало, що у 2018 році діти повідомили до поліції про 1 тис. 285 фактів домашнього насильства.

За словами заступника голови Національної поліції України Олександра Фацевича, у 2018 році було скоєно 4,3 тисячі злочинів відносно дітей, від яких постраждали 4,7 тисяч дітей. Майже 1,5 тисячі дітей стали жертвами тяжких та особливо тяжких злочинів.

Додамо, у 2019 році в Україні будуть працювати 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство.