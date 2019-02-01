ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні в 2018 році виявлено понад 7 тис. фактів незаконного обігу зброї

Новини » Суспільство    01.02.2019 - 20:23
В Україні в 2018 році виявлено понад 7 тис. фактів незаконного обігу зброї
Ілюстративне фото (facebook.com/SecurSerUkraine)

Правоохоронці оголосили підозри за понад 6 тис. злочинів

В 2018 році правоохоронці задокументували понад 7,4 тисячі фактів незаконного обігу зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За словами начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції Сергія Тихонова, одним з найважливіших аспектів діяльності поліції залишається налагодження ефективного рівня протидії незаконному обігу зброї.

"У результаті бойових дій на сході держави мали ще один негативний наслідок - насичення "чорного" ринку великою кількістю зброї. Розуміючи масштаби проблеми, ми, перш за все, посилили якісну складову роботи по цьому напрямку", - підкреслив Тихонов.

Він зазначив, що активизацияи цієї роботи сприяли цільові оперативно-профілактичні відпрацювання, які двічі проводилися в минулому році.

"Протягом 2018 працівники поліції задокументували понад 7,4 тис. фактів незаконного обігу зброї і оголосили підозри за понад 6 тис. злочинів. Крім того, з протиправного обігу вилучено більше двох тисяч одиниць вогнепальної зброї, 62 гранатомета, понад 1,7 тис. гранат, 163 міни і більше 230 тис. патронів", - повідомив він.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про зростання випадків незаконного обігу зброї в різних регіонах, зокрема в столиці.

Поліція зафіксувала 400 порушень за час передвиборчої кампанії Повідомлення про замінування вокзалу у Фастові не підтвердилося
Новини України оружиеполиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся