В Україні в 2018 році виявлено понад 7 тис. фактів незаконного обігу зброї

Ілюстративне фото (facebook.com/SecurSerUkraine)

Правоохоронці оголосили підозри за понад 6 тис. злочинів

В 2018 році правоохоронці задокументували понад 7,4 тисячі фактів незаконного обігу зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За словами начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції Сергія Тихонова, одним з найважливіших аспектів діяльності поліції залишається налагодження ефективного рівня протидії незаконному обігу зброї.

"У результаті бойових дій на сході держави мали ще один негативний наслідок - насичення "чорного" ринку великою кількістю зброї. Розуміючи масштаби проблеми, ми, перш за все, посилили якісну складову роботи по цьому напрямку", - підкреслив Тихонов.

Він зазначив, що активизацияи цієї роботи сприяли цільові оперативно-профілактичні відпрацювання, які двічі проводилися в минулому році.

"Протягом 2018 працівники поліції задокументували понад 7,4 тис. фактів незаконного обігу зброї і оголосили підозри за понад 6 тис. злочинів. Крім того, з протиправного обігу вилучено більше двох тисяч одиниць вогнепальної зброї, 62 гранатомета, понад 1,7 тис. гранат, 163 міни і більше 230 тис. патронів", - повідомив він.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про зростання випадків незаконного обігу зброї в різних регіонах, зокрема в столиці.