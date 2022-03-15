В Україні 13 регіонів повернулися до навчання, форма залежить від безпекової ситуації,- Шкарлет

13 регіонів України вже повернулися до навчань. Однак його форма залежить від безпекової ситуації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра освіти та науки Сергія Шкарлета в ефірі " Україна 24 .

Також, за словами міністра:

"13 регіонів нашої України, там де безпекова ситуація дозволяє, вже розпочали освітній процес. Форма залежить від безпекової ситуації також в спокійних областях, тому що артнальоти тривають, повітряні тривоги лунають і іноді освітяни вимушені й намагаються ховатись в бомбосховищах. Але 13 областей розпочали в залежності очне, заочне, дистанційне, тобто в змішаному режимі",- заявив Шкарлет.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські школи повертаються до навчань.

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