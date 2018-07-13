В Україні 10% суддів провалили оцінювання щодо відповідності займаним посадам

В Україні 18% суддів підлягають звільненню

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) протягом дев'яти місяців проводила оцінювання суддів щодо їх відповідності займаній посаді. Результаті виявлено, що 10% суддів оцінювання провалили, передає "Судова влада України".

Зазначається, що станом на 11 липня 2018 року за підсумками кваліфікаційного оцінювання загалом визначено результати 1180 суддів місцевих та апеляційних судів України.

Успішно пройшли оцінювання та підтвердили відповідність займаній посаді 974 судді, або 82%. Інші 206 суддів, або 18%, підлягають звільненню або вже звільнені", - йдеться у повідомленні.

За даними ВККСУ, 93 судді, або 8%, звільнено за власним бажанням під час процедури оцінювання. Ще 113 суддів, або 10%, не підтвердили відповідності займаній посаді: 78 суддів не склали іспитів, 35 - не пройшли співбесід із членами Комісії.

"Суддів, для яких розпочато оцінювання, але немає остаточних результатів з причин оголошення перерви або зупинення кваліфікаційного оцінювання - 252", - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що стосовно 185 суддів кваліфікаційне оцінювання зупинено, зокрема, через наявні висновки Громадської ради доброчесності (ГРД), що не відповідають вимогам до їх оформлення.

Також найближчими тижнями очікується переведення без конкурсу суддів, які успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, у новостворені суди першої та другої інстанцій.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що детективи Національного антикорупційного бюро України викрили на хабарництві та затримали понад 20 суддів.