В Україні з 1 січня подорожчали біометричні паспорти: на скільки

В Україні з 1 січня подорожчали біометричні паспорти. У Державній міграційній службі пояснили, що це сталося через підвищення вартості їх виготовлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДМСУ.
"З 1 січня 2022 року державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" через підвищення цін на сировину і матеріали змінює вартість бланків окремих біометричних документів",- уточнили в міграційній службі.
Зазначається, що у зв'язку з цим зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України як у формі ID-картки, так і паперовому вигляді.
Вартість їх виготовлення складе:
Перше виготовлення паспорта громадянина України у формі ID-картки залишається безкоштовним.
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон обійдеться:
Важливо! Українці, які сплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2021 року, отримають їх за старими цінами.
Фото: біометричні паспорти в Україні подорожчали (dmsu.gov.ua)
Нагадаємо, з 1 січня 2022 року українці мають обов'язково реєструвати SIM-картки, "прив'язуючи" їх до паспортних даних.