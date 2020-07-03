​Україна у зоні високого ризику спалаху поліовірусу, - МОЗ

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання, яке не виліковується

Ризик спалаху поліомієліту в Україні було віднесено до категорії високих. Відсоток охоплення щепленнями від захворювання в країні є недостатнім, щоб до кінця року досягнути 95%.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я.

У зону ризику нашу країну віднесла Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту. На сьогодні лише 30% дітей першого року життя отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту.

Згідно із рекомендаціями ВООЗ, якщо достатня кількість людей у країні є вакцинованими (понад 95%), розповсюдження вірусу припиниться.

Як повідомили в ЦГЗ, поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Заразитись цим вірусом може і дорослий, і дитина, але найбільш сприйнятливі до поліовірусу діти віком до п’яти років.

Вірус характеризується ураженням центральної нервової системи та виникненням паралічу, що може призвести до смерті.

Поліомієліт неможливо вилікувати. Але саме вакцинація запобігає цій хворобі.

Від поліовірусу помирають близько 5% хворих через порушення дихання. В одного із 200 хворих розвиваються деформації хребта і кінцівок, що стають причиною інвалідності.

Симптоми і лікування поліомієліту

Інкубаційний період може тривати від 4 до 35 днів, після чого може розвинутися поліомієліт. При цьому прояви хвороби можуть бути різними:

Жодних симптомів у понад 70% випадків, що робить її особливо небезпечною для оточуючих.

Грипоподібні симптоми - лихоманка, головний біль, біль у животі й горлі, нудота і блювання. Така форма хвороби виникає у 25% випадків. Часто цей період плутають з грипом.

Рухові розлади - сильний біль у вражених м’язах і рухові розлади аж до повного паралічу, який може розвинутися за кілька годин. Параліч може вразити ноги, руки, плечі, груди, живіт, обличчя.

На сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я йдеться, що нездатність застосовувати стратегічні підходи призводить до триваючої передачі цього вірусу. Ендемічна передача вірусу триває в Афганістані, Нігерії та Пакистані.

Нагадаємо, 25 жовтня 2019 року в Волинській області зафіксували перший підтверджений випадок паралітичного поліомієліту у дворічної дитини.

Тим часом, в Україні епідемія коронавірусу, яким заразилися вже майже 47 тисяч осіб.

Раніше МОЗ назвав регіони з найважчою епідситуацією.

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Автор: Анастасия Рокитна