Україна завоювала перші медалі на Паралімпіаді в Токіо

Бреус після кваліфікаційного раунду отримала шостий номер посіву в плей-офф. В 1/8 фіналу вона взяла гору над росіянкою, потім над представницею Китаю. У півфіналі поступилася Ніно Тібілашвілі з Грузії, а в матчі за бронзу була сильнішою Єви Андреа Гаймасі з Угорщини.

А 31-річний український плавець Антон Коль виборов "срібло" у фінальному запливі на 100 метрів. При цьому у нього був реальний шанс зачепитися за перше місце, але на фініші українець програв менше 0,3 секунди представнику Ізраїлю.