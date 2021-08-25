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Україна завоювала перші медалі на Паралімпіаді в Токіо

Автор: РБК-Україна

Українська збірна на Паралімпіаді-2020 в Токіо завоювала перші медалі. Шаблістка Євгенія Бреус здобула бронзову медаль, а плавець Антон Коль - "срібло".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Бреус після кваліфікаційного раунду отримала шостий номер посіву в плей-офф. В 1/8 фіналу вона взяла гору над росіянкою, потім над представницею Китаю. У півфіналі поступилася Ніно Тібілашвілі з Грузії, а в матчі за бронзу була сильнішою Єви Андреа Гаймасі з Угорщини.

А 31-річний український плавець Антон Коль виборов "срібло" у фінальному запливі на 100 метрів. При цьому у нього був реальний шанс зачепитися за перше місце, але на фініші українець програв менше 0,3 секунди представнику Ізраїлю.

Нагадаємо, Паралімпіада в Токіо триватиме з 24 серпня по 5 вересня 2021 року.

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