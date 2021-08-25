RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна здобула перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо

Автор: Анастасія Рокитна

Україна виборола перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо. Його виграла плавчиня Єлизавета Мерешко.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Головною суперницею в боротьбі за "золото" була американка Елізабет Маркс, яка у кваліфікації встановила рекорд Параолімпійських ігор. У фіналі Маркс теж стартувала найкраще, але ближче до кінця дистанції її почала наздоганяти Мерешко - і зрештою змогла випередити.

Українка Єлизавета Мерешко фінішувала перша.

"Бронза" дісталася 17-річній Анні Гонтар - українка фінішувала третьою з часом 33.40. Ще одна українка - Вікторія Савцова - закінчила фінал на п'ятому місці.

Нагадаємо, фехтувальник Артем Манько виграв "срібло" у фехтуванні на візках.

Раніше шаблістка Євгенія Бреус здобула бронзову медаль, а плавець Антон Коль - "срібло".

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада