Україна здобула перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо

Україна виборола перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо. Його виграла плавчиня Єлизавета Мерешко.

Головною суперницею в боротьбі за "золото" була американка Елізабет Маркс, яка у кваліфікації встановила рекорд Параолімпійських ігор. У фіналі Маркс теж стартувала найкраще, але ближче до кінця дистанції її почала наздоганяти Мерешко - і зрештою змогла випередити.

Українка Єлизавета Мерешко фінішувала перша.

"Бронза" дісталася 17-річній Анні Гонтар - українка фінішувала третьою з часом 33.40. Ще одна українка - Вікторія Савцова - закінчила фінал на п'ятому місці.