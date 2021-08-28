Україна завоювала ще дві золоті медалі на Паралімпіаді

Українські спортсмени здобули ще дві медалі на Паралімпіаді-2020 у Токіо. Два "золота" завойовані в плаванні.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу Паралімпіади.
Зокрема, володарем золотої медалі став Євген Богодайко на дистанції 100 метрів брасом (клас - S6).
Крім того, Максим кріпак переміг на дистанції 100 метрів (клас S10) вільним стилем, встановивши новий світовий рекорд.
У командному заліку Україна перебуває на шостому місті: шість золотих, 16 срібних та 9 бронзових медалей.
Нагадаємо, 27 серпня українська спортсменка Анна Стеценко завоювала третє "золото" на Паралімпіаді-2020. Вона здобула перемогу на дистанції 400 метрів вільним стилем.