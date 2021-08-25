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Україна завоювала 8 медалей на Паралімпіаді-2020: хто серед спортсменів відзначився

Автор: Сергій Пишкін

Станом на сьогодні, в рамках Паралімпіади-2020, яка проходить у Токіо, Україна відзначилась 8 медалями. Єлизавета Мерешко подарувала країні перше золото під час запливу на дистанцію 50 метрів вільним стилем.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Сріблом відзначились:

  • плавець Антон Коль зайняв друге місце під час запливу на дистанцію 50 метрів на спині;
  • Олена Федота в рамках фехтування на візках;
  • плавець Олексій Вірченко під час запливу на дистанцію 100 метрів батерфляєм;
  • плавець Максим Кріпак під час запливу на дистанцію 50 метрів вільним стилем.

Бронзою відзначились:

  • Євгенія Бреус в рамках фехтування на візках;
  • Ганна Гонтар під час запливу на дистанцію 50 метрів вільним стилем.

Додамо, що наразі Україна очолює 5 місце в командному заліку на Паралімпійських іграх в Токіо.

Фото: командний залік Паралімпіади-2020 (Google.com)

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УкраїнаТокиоОлімпіада 2020