Україна завершила один з етапів децентралізації

Кабінет міністрів України завершив один з етапів реформи децентралізації. Сьогодні були затверджені перспективні плани формування громад в останніх трьох областях.

Про це за підсумками засідання уряду повідомив в Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні уряд затвердив перспективні плани Запорізької, Львівської та Одеської областей. При цьому ще тривають консультації з перспективним планом АР Крим на всіх рівнях, і він буде сформований після деокупації.

"Затверджені по всій території країни перспективні плани - це двигун змін для окремих громад і країни в цілому. Для громад - це не тільки новий рівень відповідальності, але і одночасно - новий рівень можливостей, коли люди вибирають, як їм зручніше жити, де будувати школу, де відкривати дитячий садок", - додав Шмигаль.

Він також підкреслив, що реформа децентралізації продовжиться.

Реформа децентралізації стартувала ще у 2014 році, вона передбачає посилення місцевого самоврядування, зміну адміністративно-територіального устрою і великі фінансові повноваження. У перспективі будуть ліквідовані місцеві та районні державні адміністрації, а також запровадять інститут префектів.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що зміни в Конституцію в частині децентралізації влади будуть готові до липня.

Що стосується децентралізації на окупованих територіях, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Київ погодить ці питання з представниками непідконтрольного Донбасу.