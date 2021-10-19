RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна запустила "Віртуальний музей російської агресії"

Автор: Олег Черниш

Україна запустила "Віртуальний музей російської агресії". Він буде наповнюватися фактами про злочини РФ в окупованому Криму і на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію проєкту в "Мистецькому Арсеналі".

Як зазначив директор Інституту нацпам'яті Антон Дробович, поки що в "віртуальному музеї" демонструються 20 кейсів, що стосуються конкретних злочинів, скоєних РФ в Криму в 2014-2015 роках. Вони містять свідчення очевидців, правоохоронців і жертв агресії і розташовані в хронологічному порядку.

Надалі на сайті будуть публікувати також дані про події на Донбасі.

Дробович зазначив, що збором інформації та наповненням сайту займалися волонтери та громадські організації, але перевірку відомостей на достовірність проводила прокуратура. Глава ІНП повідомив, що "віртуальний музей" на стадії підготовки до запуску тричі намагалися хакнути представники країни-агресора. Зловмисники без успіху намагалися заблокувати сайт і заволодіти його даними.

"Музей" розташовується на сторінці rusaggression.gov.ua

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаДонбасКрим