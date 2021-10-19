Україна запустила "Віртуальний музей російської агресії"

Як зазначив директор Інституту нацпам'яті Антон Дробович, поки що в "віртуальному музеї" демонструються 20 кейсів, що стосуються конкретних злочинів, скоєних РФ в Криму в 2014-2015 роках. Вони містять свідчення очевидців, правоохоронців і жертв агресії і розташовані в хронологічному порядку.

Надалі на сайті будуть публікувати також дані про події на Донбасі.

Дробович зазначив, що збором інформації та наповненням сайту займалися волонтери та громадські організації, але перевірку відомостей на достовірність проводила прокуратура. Глава ІНП повідомив, що "віртуальний музей" на стадії підготовки до запуску тричі намагалися хакнути представники країни-агресора. Зловмисники без успіху намагалися заблокувати сайт і заволодіти його даними.

"Музей" розташовується на сторінці rusaggression.gov.ua