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Україна запускає міжнародну кампанію бойкоту російських товарів і компаній

Фото: Україна запускає міжнародну кампанію бойкоту російських товарів (artlebedev.com)
Автор: Олександр Білоус

Україна запускає міжнародну інформаційну кампанію DO NOT sponsor murder з бойкотування російських та білоруських товарів і компаній за кордоном. До неї можуть приєднатися як українські, так і міжнародні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс з розвитку підприємництва та експорту.

Головна ідея проєкту полягає у:

  • донесенні до іноземного бізнесу важливості бойкотування російських та білоруських товарів та послуг;
  • сприянні швидкому та масштабному падінню економіки країн-агресорів;
  • заміні російських та білоруських товарів та послуг на товари та послуги країн, що виступають проти війни в Україні, або ж у знак підтримки економіки України - на українські.

Як українському бізнесу долучитися до ініціативи?

  • Потрібно надіслати логотип компанії/організації у будь-якому із цих форматів: png, ai, svg на електронну адресу buyukrainian@epo.org.ua. Його розмістять на сторінці ініціативи в знак підтримки кампанії DO NOT sponsor murder.
  • Поставити один із варіантів рухомих рядків на сайт компанії: "We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!", "Support Ukrainians. Boycott russian and belarusian products".
  • Використати інші розроблені візуальні матеріали кампанії в соціальних мережах компанії/організації.

Як іноземному бізнесу долучитися до кампанії?

  • Відмовитися від співпраці з російськими та білоруськими контрагентами.
  • Прибрати російські та білоруські товари з полиць магазинів.
  • Замінити російських та білоруських партнерів на партнерів країн, що виступають проти війни в Україні або ж в знак підтримки економіки України - на українських. Подати заявку на пошук партнерів в Україні можна тут.
  • Поставити один із варіантів банерів на сайт компанії:
  • "We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!",
  • "Support Ukrainians. Boycott russian and belarusian products".
  • Використати візуальні матеріали кампанії DO NOT sponsor murder у соціальних мережах компанії.

Як іноземним громадянам долучитися до кампанії?

- Не купувати російські та білоруські товари.

- У соціальних мережах коментувати та розповсюджувати дописи з відмітками акаунтів корпорацій, які продовжують співпрацю з росією та білоруссю. Для цього рекомендується використовувати такі хештеги: #DONOTsponsormurder #StandWithUkraine #IbuyUkrainian

- Виходити на мітинги проти компаній, що співпрацюють із росією та білоруссю.

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