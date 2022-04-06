Україна запускає міжнародну кампанію бойкоту російських товарів і компаній

Україна запускає міжнародну інформаційну кампанію DO NOT sponsor murder з бойкотування російських та білоруських товарів і компаній за кордоном. До неї можуть приєднатися як українські, так і міжнародні компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс з розвитку підприємництва та експорту.
Головна ідея проєкту полягає у:
донесенні до іноземного бізнесу важливості бойкотування російських та білоруських товарів та послуг;
сприянні швидкому та масштабному падінню економіки країн-агресорів;
заміні російських та білоруських товарів та послуг на товари та послуги країн, що виступають проти війни в Україні, або ж у знак підтримки економіки України - на українські.
Як українському бізнесу долучитися до ініціативи?
Потрібно надіслати логотип компанії/організації у будь-якому із цих форматів: png, ai, svg на електронну адресу buyukrainian@epo.org.ua. Його розмістять на сторінці ініціативи в знак підтримки кампанії DO NOT sponsor murder.
Поставити один із варіантів рухомих рядків на сайт компанії: "We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!", "Support Ukrainians. Boycott russian and belarusian products".
Використати інші розроблені візуальні матеріали кампанії в соціальних мережах компанії/організації.
Як іноземному бізнесу долучитися до кампанії?
Відмовитися від співпраці з російськими та білоруськими контрагентами.
Прибрати російські та білоруські товари з полиць магазинів.
Замінити російських та білоруських партнерів на партнерів країн, що виступають проти війни в Україні або ж в знак підтримки економіки України - на українських. Подати заявку на пошук партнерів в Україні можна тут.
Поставити один із варіантів банерів на сайт компанії:
"We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!",
"Support Ukrainians. Boycott russian and belarusian products".
Використати візуальні матеріали кампанії DO NOT sponsor murder у соціальних мережах компанії.
Як іноземним громадянам долучитися до кампанії?
- Не купувати російські та білоруські товари.
- У соціальних мережах коментувати та розповсюджувати дописи з відмітками акаунтів корпорацій, які продовжують співпрацю з росією та білоруссю. Для цього рекомендується використовувати такі хештеги: #DONOTsponsormurder #StandWithUkraine #IbuyUkrainian
- Виходити на мітинги проти компаній, що співпрацюють із росією та білоруссю.