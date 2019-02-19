Україна заборонила ввезення ще 19 російських книг

У книгах знайдені ознаки пропаганди держави-агресора

Государственный комитет телевидения и радиовещания отказал в выдаче разрешений на ввоз из территории России 19 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госкомтелерадио.

Как сообщается, признаки пропаганды государства-агрессора найдены в нескольких книгах московского издательства "Альпина Паблишер". В частности, не будет распространяться в Украине книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом", которая построена на примерах работы властных структур РФ. Не дано разрешения на ввоз книги Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", в которой, как мантра повторяются слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".

Не предоставлено разрешения на ввоз книги журналистки московских глянцевых изданий Нино Билиходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус" (ООО "Эксмо"), в которой использованы комментарии известных россиян, имена которых внесены Министерством культуры Украины в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Не будет распространяться в Украине книга Натальи Малиновской "Записки практикующей ведьмы" (издательство "АСТ"), предисловие к которой рекламирует российские телеканалы, которые задействованы в гибридной войне против Украины.

Также в книжных магазинах не появится книга российского автора Мартина Догерти "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина" (издательство "Эксмо"), в которой фальсифицируются исторические факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси называются российскими.

Напомним, 14 февраля запретили ввозить в Украину из территории РФ книги "Постоянное напряжение" Романа Сенчина и серии "Путешествие вокруг света" (издатель - ООО "Издательство "Э").

Отметим, еще в 2017 году, в Украине вступил в силу порядок изъятия незаконно ввезенных российских книг. Он был утвержден постановлением Кабинета министров от 5 апреля прошлого года и опубликован в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'ер".