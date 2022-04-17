RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна заповнила опитувальник ЄС про статус кандидата, - Офіс президента

Фото: заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Україна, як і обіцяла, заповнила опитувальник про статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Відтепер варто очікувати відповідних рекомендацій з боку Єврокомісії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника керівника Офісу президента Ігора Жовкви.

"Як президент і обіцяв Урсулі фон дер Ляєн, коли вона відвідувала 8 квітня Україну, що протягом тижня Україна заповнить опитувальник, який пані Урсула привезла з собою. Сьогодні пройшов тиждень, і можемо констатувати, що той документ, який привезла пані Урсула, з української сторони заповнений", - заявив Жовква.

Що далі?

Європейська комісія повинна підготувати відповідну рекомендацію щодо того, чи виконує Україна копенгагенські критерії членства.

"А далі (після отримання статусу країни-кандидата на членство в ЄС -ред.) одразу мають розпочатися переговори про вступ України до ЄС. І коли ми такі переговори проведемо, можна буде вже говорити про повноцінне членство України в ЄС", - додав Жовква.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна, зі свого боку, розраховує отримати статусу країни-кандидата на вступ до ЄС вже в червні.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаЕвросоюз