Україна заочно оголосила підозру "меру" окупованої Макіївки

Українська прокуратура заочно оголосила підозру так званому "меру" окупованої Макіївки. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Донецької області .

За даними слідства, з січня 2015 року він активно співпрацює з окупаційною владою Росії, до травня обіймав посаду так званого "голови адміністрації" Гірницького району Макіївки, а з травня 2019 року - "міського голови".

"Виконуючи покладені на нього обов'язки, підозрюваний забезпечує реалізацію в Макіївці функцій місцевої влади, узурпованої окупантами. Зокрема, бере участь у проведенні мобілізаційної роботи із залученням населення до складу незаконних збройних формувань, формує так званий місцевий бюджет і пропагує ідеї, спрямовані на створення позитивного іміджу псевдореспубліки", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Голощапов є уродженцем Запоріжжя, навчався в Донецьку, після чого в 1990-х працював на Макіївському коксохімічному заводі. До окупації працював у керівництві підприємства "Алвема" (виробництво коксохімічної продукції).