ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна посіла друге місце в Європі за добовою смертністю від COVID-19

Новость на русском →
Неділя 26 вересня 2021 07:37
Україна посіла друге місце в Європі за добовою смертністю від COVID-19 Фото: Україна на 2 місці в Європі за добовою смертністю від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За добу, 24 вересня, у світі діагностували понад 380 тисяч нових випадків заражень коронавірусом. Україна серед країн Європи посідає третє місце за кількістю нових заражень і друге за добовою смертністю.

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на дані сайту Worldometers.

Найбільше заражень виявили в США, Великобританії та Індії. Зокрема, у США зафіксували понад 54 000, у Великій Британії - понад 31 000 та Індії - понад 28 000 нових заражень.

Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Туреччина і Росія. Україна серед країн світу посідає 13 місце за кількістю нових заражень.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Україна посідає 10 місце.

У Європі за добовим приростом заражень лідирують Великобританія, Росія, Україна, а добової смертності від коронавірусу - Росія, Україна, Великобританія.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 208 885 597 осіб. Зараз налічується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 757 299 смертей від COVID-19.

За добу, 24 вересня, в Україні зафіксовано 8267 нових випадків-19, госпіталізовано 2035 осіб, 133 хворих померли, видужала 2821 особа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
Усик переміг Джошуа і відібрав чемпіонські пояси
Усик переміг Джошуа і відібрав чемпіонські пояси
DAILY
"Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом