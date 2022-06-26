Україна закупила у Німеччини 2900 протитанкових гранатометів Matador, - ЗМІ

Ще в березні Київ закупив у цього концерну 5100 гранатометів RGW 90 Matador. Таким чином ЗСУ вже отримали 8 тисяч одиниць такого озброєння.

Останнє замовлення було розміщено двома траншами: спочатку буде поставлено 2 300 систем, а потім ще 576 одиниць.

За даними видання, зброя вже доставлена в Україну.

Система, виготовлена в Бурбах, Північний Рейн-Вестфалія, є своєрідною базукою, яка може стріляти з плеча без віддачі.

У квітні міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт (СДПН) заявила, що промисловість підтримає поставки Києву.

"Україна замовляє, а Німеччина платить", - пообіцяв тоді міністр.