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Україна закупила у Німеччини 2900 протитанкових гранатометів Matador, - ЗМІ

Фото: Україна закупила у Німеччини 2900 протитанкових гранатометів Matador (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Влада України закупила у німецького виробника зброї Dynamit Nobel Defence (DND) 2900 протитанкових гранатометів RGW 90 Matador. Закупівля здійснена за державний кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.

Ще в березні Київ закупив у цього концерну 5100 гранатометів RGW 90 Matador. Таким чином ЗСУ вже отримали 8 тисяч одиниць такого озброєння.

Останнє замовлення було розміщено двома траншами: спочатку буде поставлено 2 300 систем, а потім ще 576 одиниць.

За даними видання, зброя вже доставлена в Україну.

Система, виготовлена в Бурбах, Північний Рейн-Вестфалія, є своєрідною базукою, яка може стріляти з плеча без віддачі.

У квітні міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт (СДПН) заявила, що промисловість підтримає поставки Києву.

"Україна замовляє, а Німеччина платить", - пообіцяв тоді міністр.

Нагадаємо, раніше Німеччина оприлюднила повний список озброєння, яке буде надано Україні в рамках військової допомоги.

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