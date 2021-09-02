Україна уклала договір на закупівлю ліків від коронавірусу

Україна уклала договір на закупівлю 14346 флаконів препарату Ремдесівір, який використовується для лікування людей з COVID-19 . На це витратять 4 800 000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

31 серпня ДП "Медичні закупівлі України" уклало договір на закупівлю 14 346 флаконів препарату Ремдесівір. Вартість одного флакона становить 333,87 грн., а на всю закупівлю наша країна витратить 4 800 000 грн.

"Завдяки високій конкурентності процедури вдалося досягти економії в 1 500 000 гривень, що становить 23,8% від очікуваної вартості препарату", - зазначили в МОЗ.

Препарат Ремдесівір (торгова назва Veklury) розроблений компанією Gilead Sciences. Він дозволений МОЗ України для використання в лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) згідно з протоколом надання медичної допомоги

У МОЗ зазначають, що закуповують Ремдесівір вже вдруге. Перша закупівля відбулася у вересні-жовтні 2020 року.

"Тоді ДП МЗУ проводило переговори з 9 глобальними виробниками. Враховуючи підвищений попит на препарат і відсутність в Україні постачальників Ремдесівіру, ціна склала 19 300 000 грн за 28 200 флаконів (687,86 грн/шт). Тоді ДП МЗУ вдалося заощадити 26700000 грн при очікуваній вартості 46 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Згідно з нинішнім договором про закупівлю, законтрактований постачальник повинен повідомити орієнтовний графік поставки товару протягом 14 робочих днів з моменту підписання такого договору.