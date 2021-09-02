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Украина заключила договор на закупку лекарства от коронавируса

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Украина, Четверг 02 сентября 2021 23:51
Украина заключила договор на закупку лекарства от коронавируса Фото: МОЗ заключило договор на закупку препарата Ремдесивир (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Украина заключила договор на закупку 14346 флаконов препарата Ремдесивир, который используется для лечения людей с COVID-19. На это потратят 4 800 000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

31 августа ГП "Медицинские закупки Украины" заключило договор на закупку 14 346 флаконов препарата Ремдесивир. Стоимость одного флакона составляет 333,87 грн., а на всю закупку наша страна потратит 4 800 000 грн.

"Благодаря высокой конкурентности процедуры удалось достичь экономии в 1 500 000 гривен, что составляет 23,8% от ожидаемой стоимости препарата", - отметили в Минздраве.

Препарат Ремдесивир (торговое название Veklury) разработан компанией Gilead Sciences. Он разрешен МОЗ Украины для использования в лечении пациентов с Коронавирусная болезнью (COVID-19) согласно протоколу оказания медицинской помощи

В Минздраве отмечают, что закупают Ремдесивир уже во второй раз. Первая закупка состоялась в сентябре-октябре 2020 года.

"Тогда ГП МЗУ проводило переговоры с 9 глобальными производителями. Учитывая повышенный спрос на препарат и отсутствие в Украине поставщиков Ремдесивира, цена составила 19 300 000 грн за 28 200 флаконов (687,86 грн/шт). Тогда ГП МЗУ удалось сэкономить 26700000 грн при ожидаемой стоимости 46 млн грн", - говорится в сообщении.

Согласно нынешним договором о закупке, законтрактованный поставщик должен сообщить ориентировочный график поставки товара в течение 14 рабочих дней с момента подписания такого договора.

Напомним, что США доставят Украине дополнительную помощь для борьбы с коронавирусом.

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