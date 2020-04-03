ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна зацікавлена у поглибленні співробітництва у торгівлі з Південною Кореєю

Новини » Політика     03.04.2020 - 17:43
Україна зацікавлена у поглибленні співробітництва у торгівлі з Південною Кореєю
Фото: Ігор Петрашко (twitter/glavcom)

У 2019 році товарообіг між країнами зріс до 831,7 млн доларів

Україна та Південна Корея зацікавлені у поглибленні співробітництва у торгівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, відбулася зустріч міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка з послом Кореї в Україні Квон Кі-Чангом.

Петрашко зазначив, що Україна буде вдячна корейським колегам за будь-яку допомогу у медичному обладнанні, тестах, спеціальному профілактичному одязі для медичного персоналу та масках.

У ході зустрічі сторони обговорили також основні аспекти двосторонньої співпраці.

"Корея є одним з наших основних торгових партнерів у Східній Азії. У 2019 році товарообіг між нашими країнами збільшився до 831,7 млн доларів. Ми зацікавлені в активізації двостороннього співробітництва у цій сфері, а також у збільшенні прямих інвестицій в економіку України, гарантуючи захист власності та прав інвестора”, - сказав Петрашко.

За словами міністра, перспективним напрямом у відносинах з Кореєю є сільське господарство, зокрема, нарощення експорту та розширення номенклатури с/г та харчової продукції, реалізація спільних проектів з виробництва сільгосптехніки, прискорення процесу сертифікації у Кореї молочної продукції та продуктів птахівництва, залучення корейських інвестицій в сільське господарство України та інше.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з послом Республіки Корея в Україні Квон Кі-Чангом і закликав інвестувати в українські проекти.

Як писало РБК-Україна, дані опитування КМІС свідчать, що найбільш ефективно допомогти Україні в боротьбі з епідемією коронавірусу може Китай. Так вважають 34% опитаних українців.

З Південної Кореї прибув літак з тестами для виявлення коронавірусу Південна Корея запропонувала відкрити кордони для лікарів та вчених
Новини України торговляЮжная Корея
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся