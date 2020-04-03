Україна зацікавлена у поглибленні співробітництва у торгівлі з Південною Кореєю

Фото: Ігор Петрашко (twitter/glavcom)

У 2019 році товарообіг між країнами зріс до 831,7 млн доларів

Україна та Південна Корея зацікавлені у поглибленні співробітництва у торгівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, відбулася зустріч міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка з послом Кореї в Україні Квон Кі-Чангом.

Петрашко зазначив, що Україна буде вдячна корейським колегам за будь-яку допомогу у медичному обладнанні, тестах, спеціальному профілактичному одязі для медичного персоналу та масках.

У ході зустрічі сторони обговорили також основні аспекти двосторонньої співпраці.

"Корея є одним з наших основних торгових партнерів у Східній Азії. У 2019 році товарообіг між нашими країнами збільшився до 831,7 млн доларів. Ми зацікавлені в активізації двостороннього співробітництва у цій сфері, а також у збільшенні прямих інвестицій в економіку України, гарантуючи захист власності та прав інвестора”, - сказав Петрашко.

За словами міністра, перспективним напрямом у відносинах з Кореєю є сільське господарство, зокрема, нарощення експорту та розширення номенклатури с/г та харчової продукції, реалізація спільних проектів з виробництва сільгосптехніки, прискорення процесу сертифікації у Кореї молочної продукції та продуктів птахівництва, залучення корейських інвестицій в сільське господарство України та інше.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з послом Республіки Корея в Україні Квон Кі-Чангом і закликав інвестувати в українські проекти.

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