Україна зацікавлена у збереженні нормандсько-мінської інфраструктури, - МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що, окрім листа заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака про вихід Росії з переговорів по Донбасу, Україна не отримувала якихось конктретних кроків від РФ. Українська сторона не поспішає з висновками.

Про це він заявив на брифінгу.

Кулеба зазначив, що Україна чекає на подільші кроки РФ у цьому напрямку.

"Ми зацікавлені у збереженні нормандсько-мінської інфраструктури", - заявив він.

У Зеленського заявляли, що лист Козака про вихід Росії з переговорів по Донбасу - це скоріше про тонку дипломатичну гру, "коли одна зі сторін переговорів хоче посилити свої позиції і перехопити ініціативу".

Відзначимо, що про цей лист стало відомо в той день, коли Володимир Зеленський призначив Леоніда Кравчука головою української делегації в Мінську.

Додамо, що своє перше інтерв'ю після призначення Кравчук дав РБК-Україна.