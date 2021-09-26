Україна задіяла на Донбасі всі свої контрснайперські групи, - Залужний

Всі контрснайперські групи, які є в Збройних силах України, задіяні на Донбасі. Вони знаходяться на передньому краї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для "Радіо Свобода" .

"Я доповідаю і відповідаю, що всі контрснайперські групи, які у нас є, зараз на передньому краї. Всі", - зазначив він.

За його словами, деякі контрснайперські радарні комплекси західного виробництва не зовсім влаштовують українських військових.

"Тобто якщо сьогодні говорити про масоване застосування радарних і оптичних комплексів контрснайперської боротьби, то мови такої не ведемо. Але все, що можна застосувати, всі гвинтівки, всі снайпери, всі тепловізори, які є, всі камери нічного бачення, які є, зараз працюють разом з ними, все повністю", - додав Залужний.