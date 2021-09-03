Україна взяла ще одне "золото" Паралімпіади в плаванні
Фото: плавець Денис Остапченко (GettyImages)
Українська команда на Паралімпіаді-2020 завоювала ще одну золоту медаль у плаванні. Паралімпійським чемпіоном Токіо став Денис Остапченко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.
"Денис Остапченко переміг на дистанції 200 метрів вільним стилем серед чоловіків в категорії S3 з результатом часом 3:21,62 хвилини", - йдеться в повідомленні.
Срібним і бронзовими призерами стали мексиканці Дієго Лопес Діас і Хесус Ернандес.
Відзначимо, до цього Остапченко в Токіо брав срібні та бронзові медалі.
Нагадаємо, сьогодні українець Максим Кріпак взяв вже п'яте "золото" Паралімпіади з черговим рекордом.