ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна взяла ще одне "золото" Паралімпіади в плаванні

Новость на русском →
Токіо, П'ятниця 03 вересня 2021 13:44
Україна взяла ще одне "золото" Паралімпіади в плаванні Фото: плавець Денис Остапченко (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Українська команда на Паралімпіаді-2020 завоювала ще одну золоту медаль у плаванні. Паралімпійським чемпіоном Токіо став Денис Остапченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.

"Денис Остапченко переміг на дистанції 200 метрів вільним стилем серед чоловіків в категорії S3 з результатом часом 3:21,62 хвилини", - йдеться в повідомленні.

Срібним і бронзовими призерами стали мексиканці Дієго Лопес Діас і Хесус Ернандес.

Відзначимо, до цього Остапченко в Токіо брав срібні та бронзові медалі.

Нагадаємо, сьогодні українець Максим Кріпак взяв вже п'яте "золото" Паралімпіади з черговим рекордом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Токио
NEWS
Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
DAILY
Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин